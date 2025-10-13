A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E CHIUSI VERSO FIRENZE

Roma, 13 ottobre 2025 – Alle 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi verso Firenze, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 423.

In corrispondenza dell’incidente, il traffico risulta momentaneamente bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare a Chiusi.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Orte, percorrere la E45 verso Perugia, proseguire sul raccordo Perugia-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.