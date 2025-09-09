A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO ED IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO ED IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
Roma, 9 settembre 2025 – Alle ore 10:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Roma, si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 582+600.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia in direzione Roma.
Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Colleferro e rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.