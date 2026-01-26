A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E L’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD VERSO FIRENZE

Roma, 26 gennaio 2026 – Alle ore 15:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e l’allacciamento con la diramazione di Roma sud verso Firenze, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 583.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico è momentaneamente bloccato.

Inoltre, in carreggiata opposta, tra l’allacciamento con la diramazione di Roma sud e Valmontone, si registrano 4 km di coda in direzione Napoli , dove il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 5 di Roma di Autostrade per l’Italia.

Per gli utenti in viaggio verso nord, si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere la S.S. 6 Casilina per rientrare in A1 a San Cesareo in direzione Firenze.