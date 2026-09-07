A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 09:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Roma, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 581.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Roma.

Agli utenti che da Napoli sono diretti a Roma si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere la SS6 Casilina, con rientro in autostrada all’altezza della stazione di San Cesareo.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.