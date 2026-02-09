A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 9 febbraio 2025 – Alle 7:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione di Roma sud in direzione Firenze, si registrano 7 km di coda per un incidente al km 583, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie.



Sul luogo dell’evento son intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.



In alternativa, a chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Colleferro e, dopo aver percorso la SS6 via Casilina, rientrare a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud.