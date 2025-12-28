A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA
Roma, 28 Dicembre 2025 – Alle 12:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma, si registrano 11 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 624. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico è bloccato.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ceprano percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ferentino.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Chiusi.