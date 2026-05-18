A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 maggio 2026 – Alle ore 7 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, si registrano 8 km di coda per un incidente all’altezza del km 626, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del Tronco 6 di Cassino di Autostrade per l’Italia.



Agli utenti in viaggio verso Roma si consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la SS6 via Casilina verso Roma, fino a Frosinone dove è possibile fare rientro in A1.