A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 maggio 2026 – Poco dopo le 8:15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano ed Anagni in direzione Roma, si registrano 11 km di coda per un incidente tra un’autovettura ed un furgone, al km 617, in corrispondenza del quale il traffico transita temporaneamente su una sola corsia.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.



Per gli utenti in viaggio verso Roma, si consiglia si uscire a Frosinone, percorrere la SS6 via Casilina in direzione Anagni per poi rientrare in A1 ad Anagni.