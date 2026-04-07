A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CASSINO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 7 aprile 2026 – Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, si registrano 7 km di coda, per un incidente al km 674, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.



In alternativa, chi viaggia verso Roma può uscire a Caianello, percorrere la SS6 via Casilina in direzione Roma e rientrare in A1 a Cassino.