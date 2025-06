A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CASSINO IN DIREZIONE ROMA

IN CORSO LE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA AGLI UTENTI

Roma, 9 Giugno 2025 – Alle 12:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Cassino, in direzione Roma, si registrano 12 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 669 che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante, con conseguente dispersione di carico sul piano viabile.

Attualmente direzione Napoli gli accodamenti sono terminati, mentre è attiva la deviazione con uscita e rientro alla stazione di Cassino, per agevolare il deflusso del traffico.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti provenienti da Napoli diretti verso Roma si consiglia di uscire a Caianello percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Cassino.