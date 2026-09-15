A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 15 settembre- Alle ore 14:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso Attigliano e Orvieto

in direzione Firenze, si registrano 8 km di coda per un incidente tra due mezzi pesanti, al km 464, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

E’ In corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda.

In alternativa, a chi viaggia verso Firenze, si consiglia di uscire Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, proseguire sulla SS2 via Cassia in direzione Montefiascone, quindi utilizzare la SP71 in direzione Orvieto per poi rientrare in autostrada ad Orvieto.