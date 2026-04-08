A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 8 aprile 2026 – Alle 11:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Fabro in direzione Firenze, si registrano 10 km di coda per un incidente tra quattro mezzi pesanti e una autovettura, al km 447, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.
Per le lunghe percorrenze verso Firenze, si consiglia di uscire a Orte, seguire la E45 verso Perugia, da cui è poi possibile prendere il Raccordo Perugia-Bettolle con rientro in A1 a Valdichiana.