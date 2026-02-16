A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO VERSO FIRENZE

Roma, 16 settembre 2026 – Alle ore 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico è attualmente bloccato.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana e di percorrere la super strada Perugia-Siena verso Siena per poi prendere la Siena-Firenze e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.