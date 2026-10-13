A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle 10 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, si registrano 8 km di coda per un incidente, avvenuto all’altezza del km 336.5.
Attualmente, in corrispondenza del tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Per i soli veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Arezzo, percorrere la SR69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno.
Per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena, proseguire sulla superstrada Siena-Firenze e fare rientro in A1 a Firenze Impruneta.