A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI ED IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 9 dicembre 2025 – Alle ore 09:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Firenze, si registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 585.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in direzione Roma.
Agli utenti in A1 diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Anagni, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a San Cesareo sulla diramazione Roma Sud.