A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 26 ottobre 2026 – Poco prima delle ore 8.00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Firenze, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente all’altezza del km 586, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Anagni, percorrere la SS6 Casilina, e rientrare in autostrada all’altezza della stazione di San Cesareo.