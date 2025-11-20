A1 MILANO-NAPOLI: CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE
Roma, 20 novembre 2025 – Alle ore 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze, si registrano 9 km di coda a causa di un cantiere di ripristino del piano viabile installato all’altezza del km 318.8, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia. Le attività in corso proseguiranno in continuità anche in orario notturno, al fine di consentire la rimozione del cantiere entro la mattinata di domani.
Sul luogo dell’evento è operativo il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Per le lunghe percorrenze, agli utenti in A1 in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e successivamente rientrare in A1 a Firenze Impruneta.