A1 MILANO-NAPOLI: CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Rimosso il cantiere per lavori di pavimentazione





Roma, 29 ottobre 2026 – Alle ore 10 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze, è stato rimosso il cantiere per lavori di pavimentazione all’altezza del km 315. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.





In alternativa, agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica installata e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e successivamente rientrare in A1 a Firenze Impruneta.