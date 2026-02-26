A1 MILANO-NAPOLI: CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI E FABRO VERSO ROMA
Roma, 26 febbraio 2026 – Alle ore 18 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Chiusi e Fabro verso Roma, si registrano 8 km di coda in corrispondenza di un cantiere per lavori di pavimentazione, all’altezza del km 433+800 dove è installata una deviazione di carreggiata.
Agli utenti in transito diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi, percorrere la SS71 seguendo le indicazioni per Orvieto e rientrare in A1 a Orvieto.
Per le lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, proseguire sul raccordo Perugia-Bettolle seguendo le indicazioni per Perugia, proseguire sulla E45 seguendo le indicazioni per Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.