A1 MILANO-NAPOLI: CODA IN AUMENTO PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 30 Luglio 2026 – Alle ore 8:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano si registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 76 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Attualmente il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 2° di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti provenienti da Bologna e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola.

Alle lunghe percorrenze, Provenienti da Bologna e dirette verso Milano, consigliamo prendere il bivio per la A22 del Brennero, e successivamente proseguire lungo la A4 Milano-Brescia in direzione Milano.