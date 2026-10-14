A1 MILANO-NAPOLI: CHUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA DA MILANO

Roma 14 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza (R49), verso Piacenza Sud/A21 Torino-Brescia.

In alternativa si consiglia:

verso Piacenza, per i veicoli leggeri (< 35 q): uscire anticipatamente a Basso Lodigiano e percorrere la SS9 via Emilia; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla sessa in direzione Milano e uscire alla stazione di Piacenza Sud;

verso Piacenza, per i veicoli pesanti (> 35 q): essendo in vigore una limitazione in peso sul ponte sul fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; proseguire quindi sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla sessa in direzione Milano e uscire alla stazione di Piacenza Sud;

verso la A21, per i veicoli leggeri (< 35 q): uscire anticipatamente a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SS10 ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza Ovest;

verso la A21, per i veicoli pesanti (> 35 q): essendo in vigore una limitazione in peso sul ponte sul fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; proseguire quindi sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla sessa in direzione Milano e interconnettersi con la A21 presso il nodo di Piacenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.