A1 MILANO-NAPOLI: CHUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA
A1 MILANO-NAPOLI: CHUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Chiusi Chianciano Terme.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.