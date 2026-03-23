A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie e cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 23, alle 6:00 di martedì 24 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna; chi si trova all’interno dell’area di parcheggio, potrà regolarmente immettersi sulla A1.