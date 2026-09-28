A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE STAZIONE DI ATTIGLIANO E AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE STAZIONE DI ATTIGLIANO E AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28, alle 6:00 di martedì 29 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Orte.
Si precisa che, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;
in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Giove ovest”, situata nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, verso Roma.
Si sprecisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di oggi e fino alla riapertura dell’area di servizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.