A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 4 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso Brescia.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Brescia;
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Fidenza, sulla stessa A1 o alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.