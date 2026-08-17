A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE PER ALCUNE ORE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE E USCITA STAZIONE FIRENZE NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE PER ALCUNE ORE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE E USCITA STAZIONE FIRENZE NORD
Roma, 17 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, questa notte saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 2:00 di martedì 18 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto;
-dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 18 agosto, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.