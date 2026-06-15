A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E USCITA STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E USCITA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso Brescia.
Contestualmente sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi in A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia;
per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400 della A1, o proseguire in A1 verso Milano e uscire a Piacenza sud.