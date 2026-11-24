A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE AREA DI SERVIZIO ARDA EST, TRATTI ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE FIORENZUOLA-BASSO LODIGIANO E CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO. R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE STANOTTE AREA DI SERVIZIO ARDA EST, TRATTI ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE FIORENZUOLA-BASSO LODIGIANO E CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO. R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, questa notte saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e l’allacciamento A11 Torino-Piacenza-Brescia, verso Milano.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano.
Contestualmente saranno chiusi i Rami di allacciamento che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia immette sulla A1, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Fiorenzuola (D21), uscire a Cremona, percorrere la SP234, verso Piacenza e immettersi poi in A1 alla stazione di Casalpusterlengo, in direzione Milano; per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;
per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Fiorenzuola (D21), verso Brescia, uscire a Castelvetro e percorrere la viabilità ordinaria in direzione Fiorenzuola;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale.
Si precisa che l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, in direzione Bologna.
Sulla Complanare di Piacenza (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Basso Lodigiano;
verso Bologna: Fidenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.