A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA STAZIONE DI PARMA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA STAZIONE DI PARMA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO OVEST
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, immettersi in A15 Parma-La Spezia e uscire alla stazione di Parma ovest;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.