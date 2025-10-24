A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Roma
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.