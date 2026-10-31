A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTOCASALPUSTERLENGO-ALLACCIAMENTO A21 VERSO BOLOGNA ED ENTRATA STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO IN ENTAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Si precisa che le stazioni di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10, entrare sulla D21 Diramazione di Firenzuola ed immettersi in A1 in direzione Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Milano: Lodi, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.