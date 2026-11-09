A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO ALLACCIAMENTO COMPLANARE DI PIACENZA SUD-FIORENZUOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Complanare di Piacenza (R49) e Fiorenzuola, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale sud di Piacenza, la SS9 via Emilia in direzione Fiorenzuola, la SP462 R verso Cortemaggiore ed entrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare a Basso Lodigiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.