A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-LODI E STAZIONE DI LODI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-LODI E STAZIONE DI LODI
Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Lodi, verso Bologna.
L’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A58 TEEM, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, percorrere la SS9 e la SS235 ed entrare in A1 a Lodi, verso Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare Melegnano o Casalpusterlengo, sulla stessa A, o Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.