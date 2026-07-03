A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO ALLACCIAMENTO A22-MODENA NORD VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO ALLACCIAMENTO A22-MODENA NORD VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Modena nord, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che, i veicoli all’interno dell’area di servizio, potranno proseguire il viaggio in direzione Bologna. Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A22 immette sulla A1, per chi proviene dal Brennero ed è diretto verso Bologna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla A1 (da Milano) si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Modena nord;
per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, uscire alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Modena nord;
-sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si potrà uscire alla stazione di Modena sud.