A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE E AREA DI SERVIZIO ARDA EST. R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1-SAN DONATO VERSO MILANO

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 LUGLIO

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o via Emilia/Poasco/San Donato, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);

in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Melegnano Binasco, sulla stessa A1, oppure proseguire in A1 verso Milano, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) e uscire a via Emilia/Poasco/San Donato.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 14 E MERCOLEDI’ 15 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), tra all’allacciamento A1 e San Donato, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano Piazzale Corvetto, chi percorre la A1 e proviene da Bologna, verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dove dovrà uscire a Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate provenienti da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dove potranno uscire allo svincolo 3 della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare in A51 verso Bologna e immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate provenienti da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dove dovranno uscire allo svincolo 4 della A51, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare in A51 verso Bologna e immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/ Poasco/via Emilia/M3.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 LUGLIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Milano.