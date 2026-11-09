A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONI DI FIDENZA, PARMA, BASSO LODIGIANO E FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONI DI FIDENZA, PARMA, BASSO LODIGIANO E FIORENZUOLA
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: entrare alla stazione di Fiorenzuola;
verso Bologna: entrare alla stazione di Parma.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 verso Bologna;
-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: entrare alla stazione di Fidenza.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 verso Milano;
verso Bologna: entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine;
-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: entrare alla stazione di Casalpusterlengo;
verso Bologna: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49), mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo;
-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49);
verso Bologna: entrare alla stazione di Fidenza;
verso Torino/Brescia: entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49) e immettersi in A21 Torino-Piacenza Brescia, verso Torino o in direzione Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.