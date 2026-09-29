A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST

Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie e cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, in direzione Bologna.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione verso Roma; chi, invece, si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.