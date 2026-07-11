A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Impruneta;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna.
Chi, invece, si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare alla stessa stazione verso Roma.