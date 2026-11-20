A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI FIORENZUOLA E IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA. USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI FIORENZUOLA E IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA. USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 verso Brescia;
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza, sulla stessa A1, o la stazione di Piacenza sud sull’R49 Complanare di Piacenza.
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00 E DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-chi percorre la A1 da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fiorenzuola.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.
Si precisa che sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A21 e Fiorenzuola, verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.