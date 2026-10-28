A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Brescia.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 verso Brescia;
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, utilizzare la stazione di Fidenza, sulla stessa A1 o di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.