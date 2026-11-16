A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A58 TEEM E SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A58 TEEM E SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa, anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la SP40 e la SS9 via Emilia e immettersi in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per immettersi successivamente in A58;
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare Melegnano o San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.