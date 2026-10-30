A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO ED ENTRATA MELEGNANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO ED ENTRATA MELEGNANO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi proseguire in A50 Tangenziale ovest;
-sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa, entrare allo svincolo di San Giuliano, sulla stessa A1, o agli svincoli via Emilia/Poasco/San Donato, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.