A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E IMMISSIONE A58
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E IMMISSIONE A58
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna;
-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi in A58.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.