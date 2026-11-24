A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI FIRENZE NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER UNA NOTTE AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI FIRENZE NORD
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze nord, verso Firenze;
-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.