A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 25 e di venerdì 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene d Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.