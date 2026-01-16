A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ATTIGLIANO E AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 2:00 di martedì 20 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte.
Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;
-sarà chiusa l’area di servizio “Giove ovest”, situata nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, verso Roma.