A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE DEL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE DEL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori relativi all’installazione dei nuovi conduttori dell’elettrodotto “Colunga-Calenzano”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Barberino di Mugello, percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano;
-dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino di Mugello.