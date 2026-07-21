A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
Roma, 21 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio (R14), verso Ancona/A13 Bologna-Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana e la SS64 Porrettana;
per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
per chi proviene da Firenze ed è diretto verso A13 Bologna-Padova, direzione Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona/A13 Bologna-Padova.
In alternativa, immettersi sulla A14 Bologna Taranto e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale.