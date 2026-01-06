A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA MELEGNANO E BINASCO RAMO ALLACCIAMENTO A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO/A1: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA MELEGNANO E BINASCO
RAMO ALLACCIAMENTO A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO/A1: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
Roma, 6 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul ramo di allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano/A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-saranno chiusi, sulla A1 Milano-Napoli, gli svincoli di Melegnano e Binasco, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lodi;
-sarà chiuso, per chi percorre la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e proviene da Agrate, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, al km 29+100 della A58 TEEM, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Lodi.
In ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna.