A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE DEL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO

sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa verso Roma. L’area si servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto sarà chiusa dalle 23:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa;

-per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 FEBBRAIO

sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa e Firenze sud, verso Bologna. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto sarà chiusa dalle 23:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

-per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.